Sivasspor galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Lige 11 Ağustos'ta ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek başlayan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 4 maçta da galibiyet yüzü görmedi.

Ligin 2. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-1, bir sonraki hafta konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 4. haftada ise deplasmanda Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde son olarak dün konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

5 MAÇTA 5 PUAN TOPLADI

Ligde geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 5 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, maç başı 1 puan ortalamasıyla oynadı.

Sivasspor, bu maçlarda 5 gol atma başarısı gösterirken, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 6. haftasında 23 Eylül Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

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