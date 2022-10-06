Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Bize yakışmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Demir Grup Sivasspor
ABONE OL

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Bize yakışmadı

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ballkani maçının ardından, “Bizim defansta bireysel hata yapmayan arkadaş kalmadı. Golden yana sıkıntımız yok. Gol atıyoruz. Bu maçta bu kadar gol yemek bize yakışmadı” dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Bize yakışmadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının üçüncü hafta maçında Kosova temsilcisi Ballkani’ye 4-3 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Çalımbay, “Bireysel hatalar bu maçta maalesef arttı. Rahat kazanacağımız maçtı ama maalesef çok kötü goller yedik. Gereksiz şekilde goller yiyoruz. 3-3’ü yakaladığımızda onu da değerlendirmemiz gerekiyordu ama gereksiz gol yedik. Çok güzel net pozisyonlar geldi ve onları da atamadık. Kötü goller yedik ve kötü goller kaçırdık. Bugünü iyi şekilde bitirebilirdik. Rakibimiz iyi bir takım. Çok hatalar taptık özellikle defansta. Kendi sahamızda yenilmek üzücü bir şey ama bunun rövanşı var. Bunu düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Bir her maçtan ders çıkartıyoruz. Türkiye’nin en iyi defans oyuncularından bir tanesi benim yardımcım Servet hoca. Takımı da çalıştırıyoruz. Bizim şanssızlığımız da var. Bu golleri yemememiz gerekiyor. Bugün maç toplantısına başlarken sadece defansı anlattım. Sakın gol yemeyin gol buluruz dedim” dedi.

"TOPARLANACAĞIZ"
Bir gazetecinin “Gruplardan çıkma şansınızı nasıl görüyorsunuz?” şeklindeki sorusuna Çalımbay, “Daha şansımız var. Oynayacağımız maçlar var. Önemli olan bizim oyuncuların düzelmesi. Mustapha Yatabare’nin dışında net bir forvetimiz yok. Karol Angieslki var ama o da net bir forvet değil. Oradaki maçın ne olacağı belli olmaz. Bizim gruptan çıkma şansımız var. Toparlanacağız biz. 2-3 gün sonra Başakşehir’le oynayacağız. Daha sonra Kosova’ya gidip Ballkani ile oynayacağız. Elimizden gelen her şeyi göstereceğiz. Her türlü riske de girdik ama gol yemeyi durduramadık. Bizim defansta bireysel hata yapmayan arkadaş kalmadı. Golden yana sıkıntımız yok. Gol atıyoruz. Bu maçta bu kadar gol yemek bize yakışmadı” yanıtını verdi.

"HEM LİG HEM AVRUPA ZOR"
Max Gradel’i ikinci devre başında oyundan alınmasına ilişkin ise Çalımbay, “Max Gradel’i bir şey vermediği için ikinci devre oyundan aldım. Max Gradel’deki düşüşün sebebi sezon başı antrenmanlara gelmedi. Biz çok uğraştık getirmek için ama olmadı. Biz her şeyi yapıyoruz. Sürekli de çalışıyoruz. Bu oyuncular geçen seneki oyuncular. Bu bulunduğumuz ortamdan çıkmak için maç kazanmalıyız. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Hem lig hem Avrupa’yı götürmek çok zor. Alternatifli iyi bir takım kurarsan iki tarafı da götürebilirsin. Biz Avrupa’ya gitmeseydik şu an bizim puanımız çok fazlaydı. Bizim Avrupa serüvenimiz bittiği an hep çıkışa geçtik. İki tarafı götürmek şu anda bu kadro ile zor oluyor” şeklinde konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CANLI YAYIN | Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı şifresiz canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı kesintisiz HD canlı izle
FUTBOL Tek gol var...
CANLI YAYIN | Monaco - Trabzonspor maçı şifresiz canlı izle! UEFA Trabzonspor maçı hangi kanalda? TS maçı şifresiz kesintisiz HD canlı izle
FUTBOL Fırtına, Fransa'da kayıp!
CANLI YAYIN | RFS - Başakşehir maçı canlı kesintisiz izle! UEFA Konferans Ligi Başakşehir maçı hangi kanalda ve şifresiz canlı yayın nasıl izlenir?
FUTBOL İkinci yarı başladı
Arda Turan'dan hocalık mesajı! "Pep Guardiola gibi..." Futbol Haberleri
FUTBOL Arda'dan hocalık mesajı! "Pep gibi..."
Ali Çelik, New Jersey`nin en iyi genç futbolcusu seçildi
FUTBOL Ali Çelik, New Jersey`nin en iyisi!
Türkiye - Fas: 4-1 (MAÇ SONUCU) | Ampute Milli Takımı Dünya Kupası'nda yarı finalde
FUTBOL Ampute Milliler yarı finalde!
Omonia Nicosia - Manchester United MAÇ SONUCU | Kırmızı Şeytanlar geriden geldi - UEFA Avrupa Ligi maç sonuçları
FUTBOL Manchester United geriden geldi
Hakan Keleş: Şimdi de Beşiktaş'ı evimizde yenmek istiyoruz
FUTBOL "Beşiktaş'ı evimizde yenmek istiyoruz"
Trabzonspor, Fransa'dan puansız dönüyor
FUTBOL Fırtına, Fransa'da esemedi
Avrupa kupalarındaki en erken gol! Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki tarihi golü Sivasspor’dan
FUTBOL Sivasspor'dan tarihi gol!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.