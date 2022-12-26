Rıza Çalımbay'dan Galatasaray mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Demir Grup Sivasspor Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan Galatasaray mesajı
ABONE OL

Rıza Çalımbay'dan Galatasaray mesajı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesi konuştu. Deneyimli teknik adam, "Galatasaray çok iyi takım, çok iyi kadroları var. Çok dikkatli olacağız. Ama bizim kesinlikle puan veya puanlara ihtiyacımız olduğu için kendi sahamızda mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor." dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan Galatasaray mesajı
AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulunun belirlediği Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödül töreninde en centilmen teknik direktör ödülünü alan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde acil ihtiyaçları olduğu için Galatasaray maçından puan veya puanlar almayı amaçladıklarını söyledi.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çalımbay, aldığı ödülle ilgili "çok anlamlı bir ödül" dedi.

Çalımbay, çok güzel bir futbol hayatı olduğunu, kariyerini 20 yılda Beşiktaş'la başlayıp Beşiktaş'la bitirdiğini dile getirdi.

Antrenörlüğe başladığında aynı hırs aynı disiplinle yoluna devam ettiğini aktaran Çalımbay, "Bunları yaparken mücadelemiz oluyor, kötü günlerimiz, iyi günlerimiz oluyor. Hepsinde de hiç hata yapmadan durmaya çalıştık. Hem rakibimiz olsun hem futbolcular olsun hem arkadaşlarımız olsun herkese ölçülü davrandım ve yaklaştım. Bana da bu ayın ödülünü verdiler. Benim için çok anlamlı bir ödül. Teşekkür ederim." diye konuştu.

"PUAN VEYA PUANLARA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Kendi sahalarında konuk edecekleri Galatasaray karşılaşmasını değerlendirmesi istenen Çalımbay, 15. hafta mücadelesinden 3 gün sonra tekrar lig maçlarına çıkacaklarını ve iki takım için de çok az bir zaman olduğuna dikkati çekti.

Sivasspor olarak Avrupa'da çok iyi gittiklerini belirten Çalımbay, "Grubumuzdan lider olarak da çıktık. Takımım 3 seneden beri Avrupa'ya gidiyor bir Anadolu takımı olarak. Şu an baktığınızda, hiçbir Anadolu takımı 3 sene üst üste Avrupa'ya giden yok ve Türkiye Kupası'nı da aldık. Ama ligde iyi bir konuma gelmemiz gerekiyor. Puan veya puanlara çok ihtiyacımız var. Galatasaray çok iyi takım, çok iyi kadroları var. Çok dikkatli olacağız. Ama bizim kesinlikle puan veya puanlara ihtiyacımız olduğu için kendi sahamızda mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ama bizim en büyük sıkıntımız son zamanlarda taraftar. Çok az taraftar karşısında oynuyoruz. İnşallah iyi taraftarla beraber güzel, centilmence oynayıp kendi sahamızda iyi bir puanla da ayrılmak nasip olur. Tek düşüncemiz puan veya puanlar almak." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cristiano Ronaldo'ya, sevgilisi Georgina'dan milyonluk hediye
FUTBOL Ronaldo'ya lüks hediye!
Süper Lig'de yeni dönem! Hangi maç kaç dakika uzadı
FUTBOL Hangi maç kaç dakika uzadı?
Gaziantep FK - Beşiktaş maçı yazar yorumları
FUTBOL "Operasyon yap!"
Gomis'in her golü puana dönüşüyor
FUTBOL Her golü altın değerinde
İstenmeyen adam: Emiliano Martinez
FUTBOL İstenmeyen adam: Emiliano Martinez
Dünyanın en değerli futbolcusu değişti!
FUTBOL Dünyanın en değerli futbolcusu değişti!
Serie A ekibi Valencia'ya talip!
FUTBOL Serie A'dan Valencia'ya talip!
Nusret'in Mbappe'yi darladığı görüntüler ortaya çıktı
FUTBOL Nusret, Mbappe'yi de darlamış!
Galatasaray - İstanbulspor maçının yazar yorumları: "Bir tabu daha yıkıldı"
FUTBOL "Bir tabu daha yıkıldı"
Brentford - Tottenham: 2-2 (MAÇ SONUCU)
FUTBOL Tottenham 2-0'dan döndü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.