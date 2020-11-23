AA

Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, 20 yıla yakın futbolculuk kariyeri boyunca en fazla 3-4 kart gördüğünü belirtti.

Hakemlerle her zaman arasının iyi olduğunu aktaran Çalımbay, "Antrenörlükte takımı korumak zorundasın. Söylediğimiz ve itiraz ettiğimiz şeylerin hepsi doğru. Yanlış veya hak etmediğimiz bir şey için mücadele etmiyoruz. Hiçbir zaman hakem hatasından puan kazanmadık ama hakem hatalarından çok puanımız gitti." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, hakemlerin Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini iyi kullanamadığını savunarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ve Avrupa'nın en başarılı hakemlerinden biri VAR'ın başında ve Fatih Karagümrük maçındaki penaltı pozisyonunu çözemiyorlar. Sen o penaltıyı çözemiyorsan orada durmayacaksın. VAR'daki arkadaşın da sahadaki arkadaşın da hatası var. Galatasaray maçında bu pozisyonun daha büyüğü vardı ama penaltımız verilmedi. Geçen sezon da bir sürü haksızlıklar oldu. Biz her zaman Sivasspor'un hakkını koruyacağız. Haklıysak bazı şeyleri dile getirmeye hakkımız var. Kimseyi kırmadan yapıyoruz bunu."

"GEÇEN SENEDEN BERİ SİVASSPOR'A KARŞI İNANILMAZ HATALAR YAPILDI"

Hakemlerin VAR'a rağmen hata yaptığına dikkati çeken Çalımbay, şu görüşleri paylaştı:

"Fatih Karagümrük maçına 9 eksikle çıktık, mükemmel futbol oynadık. Hakem o penaltıyı verene kadar takımımız gayet iyiydi. Hakem hatasıyla puan almayı Allah nasip etmesin. Hakem arkadaşlarımız da kendi hatalarından dolayı bizim puanlarımızı vermesin. Geçen seneden beri Sivasspor'a karşı inanılmaz hatalar yapıldı. Sivasspor, mütevazi ve kimseyi kırmayan bir camia. Nasıl bizim hakemlere saygımız varsa hakemlerin de bize saygısının olması gerekiyor."

"KARABAĞ FİNAL MAÇIMIZ"

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 4. haftasında perşembe günü Karabağ ile yapacakları maça da değinen Çalımbay, "Şu an tek düşüncemiz bu maç. Karabağ maçı, final maçımız. Bu maçı aldığımız taktirde iddiamızı devam ettireceğiz, kazanmamız gerekiyor. Oyuncularımız da bunun farkında." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda eksik ve sakat futbolcuların olmasının sıkıntısını yaşadıklarına işaret eden Çalımbay, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Çok eksiğimiz var. Bu şekilde hem Avrupa maçlarımızı hem de lig maçlarımızı oynayacağız. Belli bir zaman sonra çok daha iyi olacağız. Karabağ iyi bir takım. Oyun disiplinimizi koparır, kendimizi veremezsek ve oyunun içinde olmazsak o zaman bizim için çok zor maç olur. İlk maçta oynadığımız gibi oynarsak güzel bir şekilde sonuçlandırabiliriz. Bu maçı alabilirsek iddiamız devam edecek."