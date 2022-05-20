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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın aklı kupa maçında

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor ile 26 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da tarihi bir maça çıkacaklarını söyledi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın aklı kupa maçında
AA

Çalımbay, kulübün internet sitesine final maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yukatel Kayserispor ile yarın ligde olmak üzere üst üste 2 maça çıkacaklarına dikkati çeken Çalımbay, "Maça tam kadro çıkmayacağız. Korumamız gereken arkadaşlarımız var, maç oynayıp dinlenmesi gereken arkadaşlarımız var. Aklımız kupa maçında ama evimizde oynayacağımız lig maçını kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR BENİM İÇİN BİRİNCİ ADAMDIR"

Ziraat Türkiye Kupası final maçına biletini alan taraftarların Sivas Belediyesince maça götürüleceğini aktaran Çalımbay, "İlimizden ayrılan Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Aytemiz Alanyaspor maçında mükemmel bir taraftar sağladılar. İstanbul'da Sivaslı çok, onların da desteği bizim için çok çok önemli. Belediye başkanımızın da verdiği destek çok güzel. Konvoy halinde maça gitmek harika bir şey olacak. Sivas için tarihi bir gün, tarihi maçı hep birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Taraftar benim için her zaman birinci adamdır." değerlendirmesinde bulundu.

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