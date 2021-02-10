Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz"

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Kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Çalımbay, ligde MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla yendikleri için mutlu olduklarını aktardı.

Çalımbay, ligin çok uzun bir maraton olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İyi bir takımız, yapmamız gereken tek şey bizde olanı sahaya yansıtmak, onu da yansıtacağız. Ligde kolay maç yok, her maç çok zor geçiyor. Kimin kimi yeneceği hiç belli olmuyor, sürpriz sonuçlar çok oluyor. Onun için de bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor, hepimiz bunun farkındayız. Sivas için en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve yapacağız."

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile yapacakları maça değinen Çalımbay, "Kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz, tek düşüncemiz bu. 3-4 maç oynayarak kupayı kazanabileceğiz. Bunun farkındayız ama bazı şeyleri de engelleyemiyorsunuz takımındaki eksikleri ve sakatları. Bu da bizim canımızı sıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.