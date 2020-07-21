Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigSivasspor
ABONE OL

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Şampiyonluğa değer şeyler yaptık"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımının Süper Lig'deki performansından memnun olduğunu aktararak, şampiyonluğa değer şeyler yaptıklarını belirtti.

Rıza Çalımbay

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligin 33. haftasında sahalarında Gençlerbirliği'ni yendikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Ligde son haftaya girildiğini ve son maçın her zaman zor geçtiğini aktaran Çalımbay, "Eğer konsantre olmaz ve kendini vermezsen son maç her zaman tehlikelidir, Göztepe maçında çok dikkat etmemiz gerekiyor. Takımda çok fazla sakat sporcu var. İnşallah o arkadaşlarımız da maç gününe kadar iyileşir. Yoksa yine eksik kadro ile gitmek zorunda kalacağız. Ne olursa olsun o maçı da iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sezon boyunca takımlarını destekleyen taraftarlara da teşekkür eden Çalımbay, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız mükemmeldi. Büyük destek verdiler. Başta Valimiz Salih Ayhan olmak üzere, Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e, Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyorum. Hepsinin büyük katkısı oldu, herkes çok güzel şeyler yaptı. Bulunduğumuz konum gerçekten çok iyi bir konum şartlarımıza baktığımız zaman. Bana göre şampiyonluğa değer şeyler yaptık. Göztepe maçını kazanarak bunu taçlandırmamız lazım. Gençlerbirliği maçı öncesi takıma, 'Bu maçı kazanırsanız Avrupa'ya gitmiş bir takım olarak soyunma odasına geleceksiniz.' dedim ve öyle de geldiler. Göztepe maçını kazanarak yerimizi korumamız lazım."

Göztepe maçından sonra ligdeki sıralamanın belli olacağını kaydeden Çalımbay, "Tüm sonuçlara rağmen Avrupa'ya giden bir Demir Grup Sivasspor var. Bu, önemli bir başarı." açıklamasında bulundu.

Çalımbay, başarılı bir sezon geçirmelerinde en büyük payın yönetime ait olduğunu belirterek, Sivasspor yönetiminin kısıtlı bütçesine rağmen güzel işler başardığını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fatih Altaylı: Galatasaray seçim istiyor
FUTBOL"Galatasaray seçim istiyor"
Edin Visca şans eseri keşfedildi, damga vurdu!
FUTBOLŞans eseri keşfedildi, damga vurdu!
Burak Yılmaz, Lille'e transfer oluyor iddiası
FUTBOLTransfer sürprizi!
Trabzonspor'da teknik direktör için 4 aday
FUTBOLTrabzonspor'da 4 aday!
Sergen Yalçın farkı! 14 haftaya damga vurdu
FUTBOLSon 14 haftaya damga vurdu!
Galatasaray'da Ümit Davala ile yollar ayrılıyor
FUTBOLGalatasaray'da bir ayrılık daha!
Mahmut Tekdemir: Futbol oynamasını istemeyenleri haksız çıkardı! Hem de şampiyonlukla!
FUTBOLHerkesi haksız çıkardı! Hem de şampiyonlukla!
İrfan Can Kahveci'den transfer iddialarına net yanıt!
FUTBOLİrfan Can Kahveci açıkladı: Gelecek sezon...
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
FUTBOLBaşakşehir'in muhtemel rakipleri...
1. Lig'den de "düşme kaldırılsın" talebi
FUTBOL1. Lig'den de "düşme kaldırılsın" talebi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X