Servet Çetin: Hakemlerden dolayı sıkıntı yaşıyoruz MKE Ankaragücü'ne sahasında 3-1 yenilen Sivasspor'da Teknik Direktör Servet Çetin maçın ardından konuştu. Çetin, "Hakemlerden dolayı 2 haftadır sıkıntı yaşıyoruz. Bunları bahane olsun diye de söylemiyorum. Hakemler biraz daha dikkatli olursa sevineceğim." diyerek hakemlere tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk eden ve sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrılarak bu sezonki 2. yenilgisini alan Sivasspor’da Teknik Direktör Servet Çetin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Çetin, “Çok söyleyecek bir şey bulamıyorum. Maça çok iyi başladık golü bulduk. Sonra gol yedik ama yine de oyunun hakimiyeti bizdeydi. Net pozisyonlarımız da var, işin açıkçası beraberliğe üzülecekken mağlup olduk bu da bizim canımızı çok sıktı. Çok söyleyecek bir şey bulamıyorum. Oyuncu arkadaşları da tebrik ediyorum verdikleri mücadeleden dolayı. Net pozisyonlarımızı da değerlendiremedik. 10 kişi kalınca bütün planımız bozuldu. Daha farklı bir maç seyrettirebilirdik ama yine de arkadaşlarımız iyi mücadele edip net pozisyona girdiler. Mağlup olunca oyunun ve performansın kıymeti olmuyor kimse de tebrik etmiyor. Her yoruma saygılıyız yapacak bir şey yok” dedi.

“N’Jie’nin durumunu değerlendireceğiz” Bir basın mensubunun, “Clinton N’Jie’nin kırmızı kart görmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir yaptırımı olacak mı?” sorusuna Çetin, “N’Jie’nin durumunu değerlendireceğiz. Aslında oyundan alacaktım ama pozisyona girdi. Devre arasında da uyardım sarı kartınız var dikkat edin dedim ama yaptığı acemilik oldu. Çok konuşmak da istemiyorum ama hakemlerden dolayı 2 haftadır sıkıntı yaşıyoruz. Bunları bahane olsun diye de söylemiyorum. Hakemler biraz daha dikkatli olursa sevineceğim. N’Jie’ye de bakacağız, değerlendireceğiz. Futbolcu arkadaşlar 10 kişi kalmasına rağmen gerçekten çok iyi mücadele etti. Manaj ve Koita da hazır değil. Barrow’la da konuştuk o da hazır değil. Hazır olmayanlar da hazır olursa daha iyi olacak. Hazır olmayanlar da hazır olursa çok iyi bir rekabet ortamı olacak” yanıtını verdi.

“Tolunay hocaya teşekkür ediyorum” MKE Ankaragücü teknik direktörü Tolunay Kafkas’ın kendisi ile ilgili düşüncelerine teşekkür eden Çetin, “Tolunay hocaya teşekkür ediyorum, hocadan iyi laflar duymak beni mutlu etti. Saygı duyduğum hocalardan bir tanesi. Gerçekten Ankaragücü 2 puanla geldiler ama inanılmaz doğru pozisyon alan iyi bir takım kurmuş Tolunay hoca. Tolunay hocayı ve takımını tebrik ediyorum. Daha da iyi yerlere geleceklerini düşünüyorum” diye konuştu.