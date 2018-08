Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı. Daha sonra futbolcular orta ve şut çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana sakatlığı süren Delvin N'Dinga katılmazken, takımdan ayrılması gündemde olan Dyakov ve hafif sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı çalıştı.

"ÖZELEŞTİRİ YAPTIK"



Antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Tamer Tuna, son iki haftada alınan mağlubiyetler için özeleştiriyi yaptıklarını belirterek, "Kasımpaşa maçı lig değerleri ve futbol adına gerçekleştirdiklerimiz oyun anlamında düşündüklerimizi yapabildiğimiz bir maçtı. Bu kadar net gol pozisyonuna girip gol şansı bulup pozisyon üreten bir takım olmak güçtür bunları sağladık. Ama futbolun en önemli etken veya parçası gol yememek ve gol atabilmek onlarla ilgili kendimizi eleştirebiliriz. Bu konuda çalışıyoruz. Sezon başından beri oyun anlamında geldiğimiz nokta 3 maçlık Avrupa değerleriyle topa sahip olmak pozisyon üretmede ve her maçta öne geçme sahip olup maçı çevirebilecek pozisyonları üretmek bizim adımıza önemli bir şans bu şansı kazanarak devam edip kazandıkça dersler çıkarmak her şeyden önemli biz bunu gerçekleştiremedik. Şuan sadece önümüze bakıyoruz. Maçları değerlendirdik. Haftalık kendi raporlarımız var onları değerlendirdik. Buna göre Sivasspor'un sezon sonu ve bundan sonraki süreçte nerelere gelebileceği öngören bir yapıya ve iyi bir kadroya sahibiz. Eksiklerimiz var onların üzerine çalışıyoruz. Onları da yerine koyabilirsek her maçı kazanabilecek potansiyelimiz var. Ligde üst düzey bir takım gibi zaten oynuyoruz. Pozisyon ve pas anlamında izleyenlere zevk veren bir takımız. Sonuçlardan zevk almadığımız ortada biz sonuçları değiştirerek artık bu oyunu daha zevkli hale getirmek istiyoruz. Bunu gerçekleştirecek ekibe şehre sahibiz" dedi.

"TAKIMDAN GİDENLER OLACAK"

Transfer çalışmalarını değerlendiren Tuna, "Görüştüğümüz hem forvet, hem kanat hem de orta saha oyuncuları var. Çalışmalar devam etmekte artık son hafta sonuçlar alınacaktır. Gidecek oyuncularla ilgili çalışmalar sürüyor. İki yada üç oyuncu ayrılabilir. 1 oyuncu ile sınırlı da kalabilir. Ama takviye edilecek oyuncular var. Görüşmeler sürüyor. Bitmek üzere zaten bu konuda tecrübeli bir yönetimimiz var" diye konuştu.

"EN FAZLA POZİSYONA GİREN TAKIMIZ"

Akhisar Belediyespor maçında neler yapmaları gerektiğini bildiklerini ifade eden Tuna, "En büyük gol bunu yakalamak lazım pozisyon anlamında ligin en fazla pozisyona giren takımıyız. Ama gol atamayan takımıyız. 6 gol yedik. Eleştirmemiz gereken bir konu bu ama iyi yoldayız. Önde oynayan bir takımız, savunma anlamında iyi pozisyon alan bir takımız. Futbolu biliyoruz eleştiriler her zaman olabilir. Kendimizi çok iyi analiz eden çok çalışan bir takımız. Sıralama önemli değil kazandıkça sıralama değişir. 3 maç 1 galibiyet daha iyi başlanabilir mi? 3 maç 7 puan veya 9 puan olabilirdi. Hiç puanda alınamayabilirdi. Ama böyle devam edeceğiz kazanmak için yeterli oyuna sahibiz. Sadece iyi sonuca sahip olmak lazım" şeklinde konuştu.

