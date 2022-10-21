Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 11. hafta maçında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Sivasspor, bugün Trabzon'da yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.



Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Trabzonspor ile Sivasspor yarın saat 17.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.