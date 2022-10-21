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Sivasspor, Trabzon maçının taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, Trabzon maçının taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 11. hafta maçında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Sivasspor, bugün Trabzon'da yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.


Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Trabzonspor ile Sivasspor yarın saat 17.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

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