Taşseten, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde geride kalan hafta Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmayı unuttuklarını, Trabzonspor maçına odaklandıklarını belirtti.
"İkinci yarıda evimizde olan ilk maçımızı puanlarla kapatmak, kazanmak istiyoruz." diyen Taşseten, "Sahamızda ve seyircimiz önünde iyi başlamak istiyoruz. Taraftarımız bizim için büyük bir güç." ifadelerini kullandı.
Futbolcuların moral ve motivasyonlarının yüksek olduğunu, Trabzonspor maçına iyi hazırlandıklarını aktaran Taşseten, "Trabzonspor maçı, bizim için önemli bir karşılaşma. Bütün futbolcu kardeşlerimiz bunun bilincinde. İyi bir sonuç almak istiyoruz." diye konuştu.
TRANSFER ÇALIŞMALARI
Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Faruk Taşseten, şunları kaydetti:
"Gelecek futbolcular var, teknik heyetimiz futbolcular üzerinde çalışıyor. Lig arasında transfer yapmak kolay değil. Onun için iyi oyuncu bulmak, nokta transfer yapmak lazım. Birkaç yabancı futbolcumuzun sözleşmesi bitiyor. Alacağımız futbolcular önümüzdeki sezonun takımını oluşturmak için önemli. Nokta 2-3 transferle gücümüze güç katarak yolumuza devam etmek istiyoruz.
Alacağımız futbolcular gelip geçici değil, önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturacak. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Lig uzun bir maraton, 1-2 maçla sınırlı değil. Geçen haftayı unuttuk, futbolcu arkadaşlarımız ve hocalarımızla aynı şeyi konuştuk. Lig, bizim için Trabzonspor karşılaşmasıyla başlıyor, sezonun önemli maçlarından biri. Kazanacağımıza da inanıyorum. Sivaslıyım diyen herkesi, bütün Yiğidoları maça bekliyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde galip gelmek istiyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.