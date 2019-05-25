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Sivasspor'un 8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

AA

Ligin 34. haftasında Galatasaray'ı 4-3 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, 8 maçlık galibiyet hasretini sonlandırarak sezonu galibiyetle tamamladı

Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında kendi sahasında Galatasaray'ı 4-3 yenen Demir Grup Sivasspor'un 8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.

Ligde en son 25. haftada Evkur Yeni Malatyaspor'u iç sahada 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 8 lig maçında da 3 puan alamadı.

Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-1 yenilen, Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp evinde Beşiktaş'a 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlı ekip, ligin 30. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'la da golsüz berabere kaldı. Medipol Başakşehir ile evinde oynadığı karşılaşmayı 0-0 eşitlikle tamamlayan Sivas temsilcisi, deplasmanda ise Göztepe ile 3-3 berabere kalırken, geçen hafta MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu.

Ligin son haftasında Yeni 4 Eylül Stadı'nda şampiyon Galatasaray'ı konuk eden kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmadan 4-3 galip ayrılarak, hem 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi hem de sezonu galibiyetle tamamladı.

Sezonu taraftarına Galatasaray galibiyeti hediye ederek kapatan Sivas temsilcisi, puanını 41'e çıkararak maç fazlası ve averajla 11. sıraya yükseldi.

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