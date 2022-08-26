UEFA Konferans Ligi'nde grup kuraları bugün çekildi. Temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un da rakiplerinin de belli olduğu kura çekimi sonrası merak edilen bilgileri bir araya getirdik.. Peki, UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz hangi takımlarla eşleşti?