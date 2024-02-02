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        Sivasspor'un Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Mahir: Bu sahada futbol oynamak zor

        Sivasspor Yardımcı Teknik Direktörü Ömer Faruk Mahir, MKE Ankaragücü müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Neredeyse futbol oynamanın, futbolun güzelliklerini ortaya koymanın çok zor olduğu bir saha. Hem rakibimiz için hem de bizim için öyle oldu" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 23:29 Güncelleme: 02.02.2024 - 23:29
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        "Bu sahada futbol oynamak zor"
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        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Sivasspor'un Yardımcı Teknik Direktörü Ömer Faruk Mahir, 0-0 berabere kaldıkları MKE Ankaragücü müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, “Rakibimiz ve bizim için neredeyse futbol oynamanın, futbolun güzelliklerini ortaya koymanın çok zor olduğu bir saha" dedi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Sivasspor Yardımcı Teknik Direktörü Mahir, “Maç önü konuşmamda da belirttiğim gibi yorgun bir saha var. Neredeyse futbol oynamanın, futbolun güzelliklerini ortaya koymanın çok zor olduğu bir saha. Hem rakibimiz için hem de bizim için öyle oldu. Çok isteyenin kazanacağı bir maç olduğunu söylemiştik. Her iki takım da çok istedi ve bizim kendi tarafımızdan bakacak olursak, eksiklerimiz, sakatlarımız var. Dikkatinizi çekmiştir, 7 tane kendi alt yapımızdan genç arkadaşlarımıza, akademimizden alarak geldik. Hal böyle olunca tabi insanlar ne tarz dalgalarla boğuştuğunuzu, nasıl hırçın dalgalardan çıktığınızı bilmez ama gemi karaya yanaşıyor mu, yanaşmıyor mu ona bakar. Biz bugün kendi adımıza bir puan aldığımız için hem mutluyuz hem de eksiklerimiz olup da daha farklı ne olabilir diye de üzgünüz. Tabii Ankaragücü’nün muhteşem taraftarını da bugün sahada olmayışı da gerçekten bizim elimizi daha kuvvetli kıldı. Çünkü onlar da koca bir takım gibi adeta. Ben buradan Ankaragücü kulübüne gelecek maçlarında başarılar diliyorum. Biz de kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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