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        Haberler Spor Transfer Sivasspor'un yeni forveti Keita Balde sağlık kontrolünden geçti - Futbol Haberleri

        Sivasspor'un yeni forveti Keita Balde sağlık kontrolünden geçti

        Sivasspor'un 2 yıl sözleşme imzaladığı yeni golcüsü Keita Balde, sağlık kontrolünden geçti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 10:20 Güncelleme: 13.08.2024 - 10:20
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        Sivasspor'da Keita Balde turp gibi!
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        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 29 yaşındaki Senegalli forvet Keita Balde’yi renklerine bağladı.

        Gece geç saatlerde Sivas’a gelen Balde, kendisini 2 yıllığına Sivasspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transfer Keita Balde, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Balde, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene yapıldı. Senegalli forvetin sağlık kontrolleri, radyoloji ve kardiyak testinin yapılmasıyla tamamlandı.

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