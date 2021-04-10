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Sivasspor, yarın Konyaspor'u konuk edecek

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Sivasspor, yarın Konyaspor'u konuk edecek

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Sivasspor, ligde 44 puanla 9. sırada yer alıyor. Konyaspor ise 40 puanla 11. sırada bulunuyor.

Konyaspor maçı öncesi kırmızı-beyazlı ekipte, savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'nin sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

24. RANDEVU

Sivasspor ile Konyaspor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 24. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 23 lig maçın Sivasspor 8 galibiyet elde ederken, Konyaspor ise 7 ke kazandı. 8 müsabaka da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 22 kez havalandırırken kalesinde ise 25 gole engel olamadı.

İki takım arasındaki en farklı maçlarda ise 2007-2008 sezonunun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Sivasspor 3-0 kazanırken, 2013-2014 sezonunun ikinci yarısında aynı skorla Konyaspor yenmişti. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan mücadelede Sivasspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona ermişti.

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