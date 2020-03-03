Süper Lig'de 48 puanla zirve yarışının içinde yer alan kırmızı-beyazlılar, gol yollarındaki etkinliğiyle dikkati çekiyor. Sivasspor, Süper Lig'deki 24 maçının tamamında rakip fileleri havalandırarak, önemli bir istatistiğe imza attı.

Zirve mücadelesi veren ekiplerden Trabzonspor 1, Medipol Başakşehir 3, Beşiktaş ve Fenerbahçe 4'er, Galatasaray 5, Aytemiz Alanyaspor ise 8 maçta gol atamadı.

TARİHİNİN EN GOLLÜ SEZONU

Sivasspor, kaydettiği 45 golle, 24. haftalar itibarıyla tarihinin en skorer dönemini yakaladı.

Süper Lig'de ilk kez 2005-2006'da yer alan kırmızı-beyazlılar, bu sezon geride kalan süreçte en fazla gol atan takımlar arasına girdi.

Ligde 24. haftalar itibarıyla Brezilyalı teknik direktör Roberto Carlos'un çalıştırdığı 2013-2014'te 42 gole ulaşan Demir Grup Sivasspor, şampiyonluk mücadeleleri verdiği sezonlardan 2008-2009'da 39, 2007-2008'de ise 35 gol atmıştı.

Ligde çıktığı her müsabakada gol atma başarısı gösteren kırmızı-beyazlılar, maç başına 1,87 ortalama yakaladı.

EN GOLCÜSÜ YATABARE

Demir Grup Sivasspor'un Malili futbolcusu Mustapha Yatabare, ligin geride kalan bölümünde attığı gollerle takımının başarısında önemli rol üstlendi.

Sivas ekibinin sezon başında İttifak Holding Konyaspor'dan transfer ettiği ve 24 haftalık periyotta 11 golle takıma önemli katkı sağlayan 33 yaşındaki Yatabare, Beşiktaş (2),Medipol Başakşehir (2),MKE Ankaragücü (2),Fraport TAV Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Göztepe ve Trabzonspor filelerini havalandırma başarısı gösterdi.

Sivasspor'da Emre Kılınç, Hakan Arslan ve Mert Hakan Yandaş 6'şar, Fernando 5, Arouna Kone ile Erdoğan Yeşilyurt 4'er, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal ve Yasin Öztekin ise 1'er gol kaydetti.