Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek tarihinde ilk kez 7 maç üst kazanma başarısı gösteren lider Demir Grup Sivasspor, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Sezon başında yeniden teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaşan kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'e çok iyi bir başlangıç yaptı.

Ligde seri galibiyetler alarak 11. haftada zirveye yerleşen kırmızı-beyazlı ekip, dün de şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek iddiasını ortaya koydu.

Çalımbay yönetimindeki Sivas temsilcisi, geride kalan haftalarda 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 33 puan topladı.

7 HAFTALIK GALİBİYET SERİSİ

Ligin 9. haftasında iç sahada Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisine başlayan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, bu periyotta Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor'u 2-0, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1, Kasımpaşa'yı 2-0, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe'yi de 3-1 mağlup ederek son 7 haftayı kayıpsız geçti.

Sivas temsilcisi tarihinde ilk kez 7 maç üst üste kazanma başarısı gösterdi.

TARİHİNİN EN BAŞARILI 2. SEZONU

Süper Lig'de 33 puanla liderliğini sürdüren Demir Grup Sivasspor, 15. haftalar itibarıyla 2007-2008 sezonunun ardından ligdeki en başarılı ikinci sezonunu yaşıyor.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde hedefini Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen kırmızı-beyazlı takım, 11. haftada oturduğu liderlik koltuğunu 4 haftadır kaptırmıyor.

Ligin 11. haftasında puan cetvelinde zirveye yükselen Sivasspor, 15. haftalar itibarıyla Süper Lig'de mücadele ettiği son 11 sezonun en başarılı performansını sergiledi.

İlk 15 haftalar itibarıyla 2008-2009 sezonunda 31, 2009-2010'da 11, 2010-2011'de 12, 2011-2012'de 20, 2012-2013'te 19, 2013-2014'te 26, 2014-2015'te 11, 2015-2016'da 13, 2017-2018'de 22 ve 2018-2019'da 21 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu sezon ise 33 puana ulaştı.

Sivas ekibi, bu periyotta en iyi performansını, 34 puana ulaştığı 2007-2008 sezonunda yakalamıştı. Sivasspor, 2016-2017 sezonunda ise TFF 1. Lig'de mücadele etmişti.

SAVUNMA PERFORMANSI GÖZ DOLDURDU

Ligin geride kalan 15 haftasında rakiplerinin 14 kez filelerini havalandırmasına engel olamayan ve maç başına 0,98 gol yeme ortalaması yakalayan kırmızı-beyazlılar, savunma performasıyla da göz doldurdu.

Sivasspor, ligin en az gol (13) yiyen takımı konumundaki Galatasaray'ı, Aytemiz Alanyaspor ve bir maçı eksik Medipol Başakşehir'le birlikte 14'er golle takip ediyor.

Bu periyotta rakip fileleri 32 kez havalandıran kırmızı-beyazlılar, maç fazlasıyla ligin en fazla gol atan takımı unvanını da elinde bulunduruyor.

GOL YÜKÜNÜ YERLİLER ÇEKİYOR

Kırmızı-beyazlı ekibin yerli oyuncuları, takımın gollerinde önemli pay sahibi oldu. Sivasspor'un bu sezon kaydettiği 32 golün 19'u yerli oyuncularından gelirken, yabancı oyuncuları ise 13 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Bu sezon ligde Emre Kılınç 6, Hakan Arslan ile Mert Hakan Yandaş 4'er, Erdoğan Yeşilyurt 3, Uğur Çiftçi ve Ziya Erdal da 1'er gol kaydetti.

Yabancı oyuncularda ise Fernando ve Yatabare 5'er, Kone ise 3 kez skora katkı yaptı.

EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Sivasspor, bu sezon sahasında oynadığı 8 maçın 7'sini kazanıp, 1'inde berabere kalırken, hiç yenilmedi. İç sahadaki 8 maçlık periyotta 22 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 18 kez havalandırdı, kalesinde ise 5 gol gördü. Kırmızı-beyazlılar, bu performansıyla iç saha puan cetvelinde de liderlik koltuğunda yer aldı. Sivasspor, evindeki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla yaşamıştı. Sivas ekibi, dış sahada ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 11 puan topladı.