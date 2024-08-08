Sivasspor’a 2 takviye birden
Sivasspor 4,5 sezondur kırmızı-beyazlı formayı terleten futbolcu Samba Camara'nın sözleşmesini 1 yıl daha yenilerken, Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg'i ise satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
Giriş: 08.08.2024 - 19:29 Güncelleme: 08.08.2024 - 19:29
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor geçtiğimiz sezon sonu sözleşmesi sona eren Samba Camara ve Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'ta görev yapan stoper Noah Sonko Sundberg ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sivas'a gelen iki sporcu, Başkan Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
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