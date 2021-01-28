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Sivasspor’da Marcelo Goiano 6 ay yok!

DG Sivasspor, sakatlığı bulunan futbolcular Marcelo Goiano, Claudemir ve Erdoğan Yeşilyurt’un sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamaya göre deneyimli futbolcu Marcelo Goiano’nun 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi

Sivasspor’da Marcelo Goiano 6 ay yok!
İHA

Sivasspor Kulübü Doktoru Burak Akyıldız, çeşitli seviyelerde sakatlıkları bulunan Marcelo Goiano, Claudemir ve Erdoğan Yeşilyurt’un durumu hakkında bilgi verdi. Akyıldız, 3 futbolcunun sakat olduğunu söyleyerek tedavilerinin devam ettiğini belirtti. Akyıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı”

“Marcelo Goiano’nun, sol kalça ekleminde uzun süredir devam eden kronik sıkışma problemi nedeniyle ameliyat edilmesine karar verilmiştir. Oyuncumuzun rehabilitasyonunun en az 6 ay sürmesini planlanmaktadır.

Sporcumuz Claudemir’e Kasımpaşa maçının ardından yapılan kontrollerde sağ arka adalesinde seviye 1 yırtık tespit edildi. Hemen tedavisine başlanılan sporcumuzun, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası takımla birlikte çalışmalara başlamasını planlıyoruz.
Sol dizinde ve diz arkası bağlarında hafif ödem bulunan oyuncumuz Erdoğan Yeşilyurt’un tedavisi devam etmekte olup, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası takımla çalışmalara başlamasını planlıyoruz.”

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