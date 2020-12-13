Bir süredir Kovid-19 ile mücadele veren Sivasspor’un tecrübeli futbolcusu Ziya Erdal ve yardımcı antrenör Servet Çetin hastalığı atlattı ve takımla beraber çalışmalara başladı.

32 yaşındaki deneyimli oyuncu Erdal’ın ve yardımcı antrenör Servet Çetin’in korona virüsü atlattığını duyuran kırmızılı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, “Bir süredir antrenmanlara katılamayan takım kaptanımız Ziya Erdal ile yardımcı antrenörümüz Servet Çetin de çalışmalarda yer aldı” notunu ekledi.