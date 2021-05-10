Sivasspor, Süper Lig’in 41. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu zorlu maç öncesi kırmızı-beyazlılarda 6 eksik bulunuyor. Sakatlıkları olan defans oyuncularından Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş, Samba Camara ile başarılı orta saha Erdoğan Yeşilyurt, kaleci Mamadou Samassa ve golcü futbolcu Mustapha Yatabare, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
Diğer taraftan Yiğidolar, bugün İstanbul’da yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak bu kentte kampa girecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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