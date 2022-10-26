UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci haftasında yarın sahasında CFR Cluj ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da orta saha oyuncusu Clinton N’Jie, “Taraftarımızın desteğiyle bu maçı kazanmak istiyoruz. Tek hedefimiz kazanmak. İlk maç zordu bizim için ama galibiyet aldık. Cluj çok iyi bir takım” dedi.



Sivasspor’un 29 yaşındaki Kamerunlu oyuncusu Clinton N’Jie, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci maçında yarın oynayacakları CFR Cluj müsabakası öncesi Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. N’Jie, “Öncelikle bu maçın ne kadar zor olacağını biliyoruz. Bizim için önemli bir maç olacak. Takım olarak hazırlıklarımızı yaptık ve takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımızın desteğiyle bu maçı kazanmak istiyoruz. Tek hedefimiz kazanmak. İlk maç zordu bizim için ama galibiyet aldık. Cluj çok iyi bir takım. Sivasspor da çok iyi işler çıkarttı. Son 3 yıldır Sivasspor Avrupa’ya gidiyor ve Türkiye kupasını kazandı. Şu sıralar zor zamanlardan geçtiğimiz bir gerçek. Sakat arkadaşlarımız var. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Performansımız yükseliyor”



Bir gazetecinin, 'Kendi performansını nasıl buluyorsun?' şeklindeki sorusuna N’Jie, “Kamp dönemi çalışan oyuncular vardı, kampa geç gelenler de vardı. Benim de antrenman eksiğim vardı. Şuan daha çok çalışıyorum. Arkadaşlarımızla daha iyi kaynaştık. Hepimiz günden güne daha iyi oluyoruz ve performansımız yükseliyor” yanıtını verdi.