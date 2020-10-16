Sivassporlu Samassa köyde traktör sürdü - SİVAS

Kırmızı-beyazlıların tecrübeli kalecisi bir taraftarın daveti üzerine Yıldızeli ilçesi Yeniyapan köyüne gitti.Köylülerle sohbet eden ve gününü köyde geçiren Samassa, burada traktör kullandı.Traktörün direksiyonu başında fotoğraf çektiren Samassa, köyü gezdi.Çılgınlar 58 taraftar grubunun "İçimizden biri Samassa" başlığıyla sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler beğeni topladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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