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        Sivassporlu taraftarlar maça ilgi göstermedi

        EY Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'de evinde oynadığı Hatayspor karşılaşmasını az sayıda taraftar takip etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 15:03 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:03
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        Sivas'ta tribünler boş kaldı
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        Sivasspor’un Süper Lig’in 7. haftasında Hatayspor ile sahasında oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 4 bin kişi tribünlerde takımını yer alırken, büyük boşluklar göze çarptı.

        Sivassporlu taraftarlar, maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırırken, tezahüratlarla da takımlarına destek oldu.

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