Sivasspor’un eski futbolcusu Hikmet Kasap vefat etti - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

Sivasspor’un eski futbolcusu Hikmet Kasap vefat etti - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

Sivasspor’un eski futbolcusu Hikmet Kasap vefat etti Sivasspor'un eski futbolcusu Hikmet Kadı Kasap vefat etti. Sivasspor Kulübü, Kasap'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 24.09.2024 - 11:33 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:33 facebook

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