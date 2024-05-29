Sivasspor’un forveti Clinton N’Jie, takıma veda etti

Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Clinton N’Jie, sosyal medya üzerinden Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşarak camiaya veda etti.

N’Jie, “Mükemmel olmasa da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sivasspor taraftarlarına ve bana bu şansı veren Başkanımıza çok teşekkür ederim. Sivasspor’a iyi şanslar diliyorum” notunu ekledi.

Diğer yandan geçen sezon başında Dinamo Moskova'dan Sivasspor’a transfer olan futbolcu N’Jie bu sezon kırmızı-beyazlı formayla toplamda 31 maça çıktı. Kamerunlu futbolcu 2 gol, 3 asist katkısı yaparken, 1 kırmızı, 3 kez de sarı kartla gördü. N'jie, bu süreçte bin 458 dakika sahada kaldı.