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        Sivasspor’un kamp programı açıklandı!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un devre arası kamp programı belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 14:45 Güncelleme: 24.12.2024 - 14:45
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        Sivasspor'un kamp programı açıklandı!
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        Trendyol Süper Lig’in 17. hafta maçında sahasında Samsunspor’u ağırlayan Sivasspor, bu maçın ardından 5 gün izin yapacak. İznin sona ermesiyle birlikte Yiğidolar, 27 Aralık Cuma akşamı Antalya Belek’te toplanarak Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde devre arası kampına başlayacak.

        10 gün sürecek kamp, 5 Ocak Pazar günü sona erecek. Kampın ardından Sivas’a dönecek Yiğidolar, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürecek.

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