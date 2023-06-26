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Sivassspor'da Servet Çetin dönemi!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi sona ererken, teknik direktörlüğe Servet Çetin'in getirildiği açıklandı. Çetin, son 4 sezondur kırmızı-beyazlılarda Çalımbay'ın yardımcılığını yapıyordu.

Sivassspor'da Servet Çetin dönemi!
HABERTURK.COM

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktörlük görevine Servet Çetin getirildi. Son 4 sezondur Sivasspor'da Rıza Çalımbay'ın yardımcılığını yapan 42 yaşındaki çalıştırıcı, ilk teknik direktörlük deneyimini kırmızı-beyazlı kulüpte yaşayacak.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Servet Çetin, A Takımımızın Teknik Direktörü Oldu

Demir Grup Sivasspor’umuzda hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak görev yapmış eski milli futbolcumuz Servet Çetin, yeni dönemde teknik direktör olarak kulübümüze hizmet verecek.

4 sezon kulübümüze en iyi şekilde hizmet veren Servet Çetin’in, hem Sivas’ı hem de mevcut oyuncu grubumuzu en iyi tanıyan isimlerden biri olarak, bu görevi layığıyla yerine getireceğine şüphemiz yoktur.

2017 yılından itibaren farklı takımlarda antrenör olarak görev yapmış hocamızın, artık bilgi birikimini teknik direktör olarak aktarmasının hem Sivas, hem de Türk futbolu için bir kazanç olacağını düşünmekteyiz.

Servet Çetin hocamıza ve teknik ekibine güvenimiz tam olup, birlikte yürüyeceğimiz bu yolda başarılar dileriz.

Medya Bilgilendirme: Yeni teknik direktörümüz Servet Çetin için 3 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda imza töreni düzenlenecek.

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