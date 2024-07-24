Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı
Kaza, saat 23.00 sıralarında Ulaş ilçesi Bostankaya köyü yakınlarında meydana geldi.
F.A. yönetimindeki otomobil ile Ordu’dan düğünden gelen sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Z.K., A.K., G.K. ve E.Y. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sivas- Malatya kara yolu bir süre trafiğe kapanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.