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        Haberler Gündem Sivas’ta motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı - Güncel haberler

        Sivas’ta motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

        Sivas'ta yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı H.D. ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 23:03 Güncelleme: 13.08.2024 - 23:03
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        Motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı
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        Kaza saat 20.30 sıralarında Kızılırmak Mahallesi Aksu Parkı yakınlarında meydana geldi.

        S.T. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan H.D'ye çarptı.

        Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan H.D. ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan H.D. tedavi altına alındı.

        H.D'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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