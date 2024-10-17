Sivas'ta okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi, Valilik duyurusu geldi mi?

Sivas’ta deprem meydana geldi. 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı paniğe sebeo oldu. Deprem sonrası okullar ile ilgili alınan kararlar yakın takibe alındı. Peki Sivas’ta okullar tatil mi, kaç gün tatil? Sivas’ta yarın ve bugün okullar tatil mi, Valilik duyurusu geldi mi?