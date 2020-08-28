Sivas’tan Giresun’a sel nedeniyle araç ve personel gönderildi

AA

Valilikten yapılan açıklamada, Giresun’daki çalışmalara destek vermek üzere 9 treyler, 7 greyder, 4 kanal kazıcı, 4 ekskavatör, 15 damperli kamyon ve 4 pikabın yola çıktığı belirtildi.Açıklamada, Vali Salih Ayhan'ın da kentten gönderilen ekiplerin çalışmalarını takip etmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla Giresun'un Dereli ilçesine gittiği kaydedildi.Sivas'tan sel bölgesine daha önce de 8 arama ve kurtarma personeli, 2 adet 4x4 kurtarma aracı, 2 kepçe, 2 greyder ve tam donanımlı kurtarma aracı ile teçhizat gönderilmişti.