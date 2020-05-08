Siverek'te bir mahalle karantinaya alındı - ŞANLIURFA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele için yeni tedbirler alınmasına karar verildi.Bu kapsamda, Siverek ilçesi kırsalındaki Uzunziyaret Mahallesi'nde yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle mahallede 14 gün karantina tedbiri uygulanacak.Kentin farklı mahallerindeki 5 binada uygulanan 14 günlük karantina süresi ise sona erdi.
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