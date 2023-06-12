Kaza, akşam saatlerinde Ayvanat Mahallesinde meydana geldi.
Tarım işçilerinin taşındığı, sürücüsü henüz öğrenilemeyen minibüs, karşı yönden gelen Mehmet K. yönetimindeki TIR ile çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle şarampole savrulan minibüste bulunan ve tarladan dönen 19 işçi yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazanın ardından ismi öğrenilemeyen minibüs sürücüsü olay yerinden kaçarken, TIR sürücüsü Mehmet K. ise emniyete gidip teslim oldu.
Kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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