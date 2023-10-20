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        Haberler Gündem 3. Sayfa Siverek’te tarım işçileri kaza yaptı: 20 yaralı

        Siverek’te tarım işçileri kaza yaptı: 20 yaralı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan iki kamyonetin kaza yapması sonucu 20 tarım işçisi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 21:56 Güncelleme: 20.10.2023 - 21:56
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        Tarım işçileri kaza yaptı: 20 yaralı
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        Siverek-Karacadağ yolu Üçkuyu mevkisinde 44 BS 452 plakalı kamyonet ile 80 AEL 567 plakalı kamyonet çarpıştı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada kamyonet kasasında bulunanların da aralarında olduğu 20 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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