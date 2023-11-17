Sıvı bulaşık deterjanının 5 mucizevi kullanım alanı: Bulaşık deterjanı ile 5 pratik temizlik hilesi
Sıvı bulaşık deterjanı, mutfaktaki en temel ihtiyaçlarımızdan biri. Ancak, bu kullanışlı ürün sadece bulaşıkları yıkamak için değil evinizi baştan sona temizlemek için de kullanabilirsiniz. İşte bulaşık deterjanının bilinmeyen pratik temizlik hileleri
TAKILARINIZI PARLATIN
Zamanla kararan takılarınızı bulaşık deterjanında bekleterek eski parlaklığına kavuşturabilirsiniz. Ilık su içerisine bulaşık deterjanı döküp takılarınızı içerisinde 5 - 10 dakika bekletip diş fırçası yardımıyla silerek temizleyin ve ardından yıkayın.
GÖZLÜKLERİNİZ BUĞU YAPMASIN
Kış aylarında soğuktan sıcağa geçiş yaparken gözlük camları aniden buğulanabiliyor. Bu durumu engellemek için bulaşık deterjanından çok az bir miktar alarak camınızı kuru bir bezle silin. Böylelikle gözlük camlarındaki buğu oluşumunu engelleyebilirsiniz.
YABANİ OTLARI YOK EDİN
Su ile karıştıracağınız bulaşık deterjanını istemediğiniz yabani otlara püskürterek yeniden çıkmasını engelleyebilirsiniz.
AYAKKABILARINIZ DAHA PARLAK GÖZÜKSÜN
Özellikle beyaz spor ayakkabıları çok çabuk kirlenebiliyor. Bulaşık deterjanı ve suyla hazırlayacağınız karışım ile ayakkabınızı nazikçe silin. Ardından kurumaya bırakın.
PENCERELERİNİZİ TEMİZLEYİN
Sıvı bulaşık deterjanı ve su ile hazırlayacağınız karışım pencerelerinizin daha parlak görünmesini sağlar.