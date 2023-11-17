Sıvı bulaşık deterjanının 5 mucizevi kullanım alanı: Bulaşık deterjanı ile 5 pratik temizlik hilesi

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GÖZLÜKLERİNİZ BUĞU YAPMASIN

Kış aylarında soğuktan sıcağa geçiş yaparken gözlük camları aniden buğulanabiliyor. Bu durumu engellemek için bulaşık deterjanından çok az bir miktar alarak camınızı kuru bir bezle silin. Böylelikle gözlük camlarındaki buğu oluşumunu engelleyebilirsiniz.