İstisnasız her yaz İstanbul’un yaşadığı bir kâbus var ki tam bir eziyet... Sivrisinek istilasından bahsediyorum.

Bu yıl da bu gelenek bozulmadı ve sivrisinekler İstanbullu için çileye döndü. Açık alanda birkaç dakika kalmanız yeterli, neredeyse gözünüzün içine giriyorlar. Bireysel yöntemlerle bu istilayla başa çıkmak da imkansız. Sivrisinekle mücadele, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğunda. Peki nasıl bir çalışma yapılıyor? Biz niye bu sorunu yaşıyoruz? Bu soruları elbette İBB’ye sordum, şu yanıtı verdiler:

"172 PERSONELLE MÜCADELE EDİYORUZ"

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Kurban Bayramı süresince yaptığı ilaçlama çalışmalarına bayram sonrası da devam etti. Bayram süresince toplam 621 ekip 989 personel ile çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda Kurban Bayramı’nda günlük toplam 107 ekip 172 personel ile belirlenen kurban alanlarında karasinek larva ve ergin mücadelesi yapıldı.

Kurban Bayramı öncesinde hayvanlar kurban satış alanlarına alınmadan önce tüm çadırlarda toplam 70 bin 120 metre karasinek yapışkan bant uygulaması yapıldı. Bu sayede oluşabilecek karasinek yoğunluğunun azaltılması sağlandı. Kurban Bayramı sonrası da belirlenen alanların karasinek üremesine uygun olmayacak hale gelene kadar temizlik işlerinin bitirilmesi takip edildi. Bu süreç tamamlanana kadar ilaçlama faaliyetleri ekipler tarafından gerçekleştirilecek.”