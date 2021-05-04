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Tekrar ortaya çıkan sivrisineklerle ilgili önemli uyarı

İstanbul'da havaların ısınmasıyla sivrisinekler birçok ilçede tekrar ortaya çıktı. "Koronanın sivrisineklerden bulaşmadığını bilimsel çalışmalar ortaya koymuştur" diyen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz , özellikle kapanma sürecinde evde olanlara Batı Nil Ateşi uyarısı yaptı. Hüseyin Yılmaz, "Avrupa'da 2014'ten beri ciddi enfeksiyonlar oluşturuyor. Aslında ciddi sorun. Vatandaşlar özellikle evlerinin pencerelerini sivrisineklerin geçemeyeceği tarzda yapsınlar. Sivrisinek kovucular koysunlar bulundukları yerlere. Mümkün olduğu kadar sivrisineklerin bizi ısırmasını engellememiz gerekiyor" dedi

Sivrisinekler tekrar ortaya çıktı - Haberler
Sivrisinekler tekrar ortaya çıktı
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DHA

İstanbul'da birçok ilçede sivrisinekler ortaya çıktı. Kapanma sürecinde evde olanlar sivrisinekle de mücadele ediyor.

DHA'nın haberine göre, sivrisineklerin Batı Nil Virüsü'nü bulaştırdığına dikkat çeken İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz ise önemli uyarılarda bulundu.

"Koronavirüsün sivrisineklerinden bulaşmadığını bilimsel çalışmalar ortaya koymuştur" diyen Yılmaz, "Kan emerek enfeksiyon bulaştırırlar. Ciddi enfeksiyonlar bulaştırabilir sivrisinekler. Toplamda 50 kadar virüs bulaştırabilirler. İnsanlarda ciddi enfeksiyon ve salgın yapabilecek virüsler bunlar. Daha Trakya bölgesinden 5 bin kadar sivrisinek topladık. 5 bin sivrisinekten birinde Batı Nil Ateşi bulduk" diye konuştu.

Tehlikenin devam ettiğine işaret eden Yılmaz, "Avrupa'da 2014'ten beri ciddi enfeksiyonlar oluşturuyor. Aslında ciddi bir sorun. Vatandaşlar özellikle evlerinin pencerelerini sivrisineklerin geçemeyeceği tarzda yapsınlar. Sivrisinek kovucular koysunlar bulundukları yerlere. Mümkün olduğu kadar sivrisineklerin bizi ısırmasını engellememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"DEREDEN GELİYOR, ÇOCUKLARIN HER YERİNİ YEDİLER"

Sivrisineklerin en yoğun görüldüğü yerlerden biri de Avcılar Yeşilkent Mahallesi. Mahalle sakinleri, çevredeki dereden kaynaklandığını öne sürdükleri sivrisineklerden rahatsız. Mahalle sakini bir kadın, "Kapıyı bacayı açamıyoruz. Çocukları ısırıyor, her yerleri kabarıyor çocukların. Dereden geliyor sinekler. Akşamları çok oluyor" dedi. Evi dere yakınında olan Dursun Koç da "Sinekler rahatsız ediyor. Sinek ilacı kullanıyoruz, tül perde takıyoruz. Şimdiden başladı. Sene sonuna, kar yağana kadar devam ediyor. Dereden geliyor" şeklinde konuştu.

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