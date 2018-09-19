UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta müsabakasında yarın Vodafone Park'ta Norveç temsilcisi Sarpsborg ile karşılaşacak Beşiktaş, iç sahadaki son Avrupa maçlarında rakiplerine kolay geçit vermiyor.



Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki son 17 iç saha karşılaşmasında sadece 2 kez mağlup oldu. 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Belçika'nın Club Brugge takımına Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, geçen sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Vodafone Park'ta yaptığı karşılaşmayı aynı skorla kaybetti.Beşiktaş, Avrupa kupalarında evinde yaptığı son 17 karşılaşmanın 8'ini ise kazandı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçların 7'sini de beraberlikle tamamladı.

Siyah-beyazlılar, evindeki son 3 iç saha karşılaşmasında da rakiplerine üstünlük kurdu. Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarında oynadığı son 17 iç saha maçlarının sonuçları şöyle:

Maç Organizasyon Sonuç Beşiktaş-Club Brugge UEFA Avrupa Ligi 1-3 Beşiktaş-Sporting Lisbon UEFA Avrupa Ligi 1-1 Beşiktaş-Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi 1-1 Beşiktaş-Skenderbeu UEFA Avrupa Ligi 2-0 Beşiktaş-Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi 1-1 Beşiktaş-Napoli Şampiyonlar Ligi 1-1 Beşiktaş-Benfica Şampiyonlar Ligi 3-3 Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi 2-1 Beşiktaş-Olympiakos UEFA Avrupa Ligi 4-1 Beşiktaş-Olym. Lyon UEFA Avrupa Ligi 2-1 Beşiktaş-Leipzig Şampiyonlar Ligi 2-0 Beşiktaş-Monaco Şampiyonlar Ligi 1-1 Beşiktaş-Porto Şampiyonlar Ligi 1-1 Beşiktaş-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi 1-3 Beşiktaş-B36 Torshavn UEFA Avrupa Ligi 6-0 Beşiktaş-LASK Linz UEFA Avrupa Ligi 1-0 Beşiktaş-Partizan UEFA Avrupa Ligi 3-0

EVİNDE 106. MAÇINA ÇIKACAK



Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 106. iç saha maçını yarın yapacak. Avrupa kupalarında rakiplerini 105 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 55 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 25 maçtan da yenik ayrıldı. Evindeki maçlarda rakiplerine 161 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 103 gol gördü.

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