Siyah Kalp son bölümde neler oldu? Siyah Kalp 11. bölüm izle
Show TV'nin yeni yapımlarından biri olan Siyah Kalp, her hafta Perşembe günü yeni bölümü ile ekrana geliyor. Dün 11. bölümü yayınlanan dizi yine başarılı bir bölüme imza attı. Peki, yeni bölümde neler oldu? İşte, bölümün özeti ve Siyah Kalp 11. bölümü izleyebileceğiniz link...
Siyah Kalp dün akşam 11. bölümü ile ekranlara geldi. Arka arkaya yaşanan gelişmeler beraberinde gelecek bölüm için büyük bir heyecan yarattı. Peki, son bölümde neler oldu? İşte, son bölüm özeti ve Siyah Kalp 11. bölümü kesintisiz, HD kalitesinde ve reklamsız izleyebileceğiniz link...
SİYAH KALP 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nihayet’in söyledikleriyle birlikte neye uğradığını şaşıran Sevilay, Şansalanlar’la ayrı ayrı büyük bir yüzleşme yaşayacaktır.
SİYAH KALP SON BÖLÜM ÖZETİ
Tahsin’e sığınan ikizler yaşadıklarını bir türlü kendilerine yediremezler.
Birbirlerine kenetlenmeleri gerekirken aralarındaki bağ büyük bir sınavla karşı karşıya kalacaktır.
İhanetin acısını atlatamayan Cihan bu kez de babası tarafından kandırıldığını öğrenmiştir.
Yaşadıkları yüzünden artık mağlubiyete tahammülü kalmaz. Yeniden ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Sumru zorlanmaktadır.
Bir yandan Nihayet’in istekleri, bir yandan da çocuklarına duyduğu özlem onu yeni kararların eşiğine sürükleyecektir.
SİYAH KALP 11. BÖLÜM İZLE
Dün akşam saat 20.00'de ekrana gelen Siyah Kalp 11. bölüm siteye yüklendi. Aşağıdaki linkten Siyah Kalp son bölümü kesintisiz, tek parça ve HD kalitesinde izleyebilirsiniz.