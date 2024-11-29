Siyah Kalp dün akşam 11. bölümü ile ekranlara geldi. Arka arkaya yaşanan gelişmeler beraberinde gelecek bölüm için büyük bir heyecan yarattı. Peki, son bölümde neler oldu? İşte, son bölüm özeti ve Siyah Kalp 11. bölümü kesintisiz, HD kalitesinde ve reklamsız izleyebileceğiniz link...