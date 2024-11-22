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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp', 5 saat TT oldu

        'Siyah Kalp', 5 saat TT oldu

        SHOW TV'nin, sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen 'Siyah Kalp', #SiyahKalp etiketi ile 5 saat TT listesinde yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 12:11 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:11
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        5 saat TT oldu
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam yayınlanan onuncu bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 5 saat TT listesinde yer aldı.

        Dizinin 10'uncu bölümü;

        ABC1 20+’da... 5.10 izlenme oranı 12.25 izlenme payı

        Total’de... 4.72 izlenme oranı 12.61 izlenme payı

        AB Grubunda... 3.60 izlenme oranı 9.79 izlenme payı

        'SİYAH KALP’İN 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Nuh ve Melek, onları kurtaran Tahsin‘in yanına yerleştiler. Cihan, ikizlerin arkasında başka bir gücün olduğuna inanıp Samet’le birlikte araştırmaya başladı.

        “Aramızda casus var!”;

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        Sumru’yu ziyarete giden Cihan, Nihayet’le ikisini başka bir yere taşımayı teklif etti. Ama Sumru bunu kabul etmedi. Kendi ayaklarının üstünde durma kararı alan Sumru, iş aramaya başladı. Ancak Samet, buna izin vermeyerek Sumru’ya engel olmak için elinden geleni yaptı. Samet yaptığı basın toplantısıyla Sumru’dan boşanacağını söyleyerek tüm Kapadokya’ya ayrılıklarını ilan etti. Esat ve Harika’nın karşısına çıkarak açıklama yapmak isteyen Sumru, çocuklarının sert tepkisiyle karşılaştı.

        Harika ve Esat, Sumru’ya sert çıktı;

        Nuh, Melek ve Cihan’ın internete düşen görüntülerini görünce, ikizlerin arasında tartışma yaşandı. Sevilay, bir anda Cihan’la ne zaman boşanacağını sorunca konakta ortalık yine karıştı. Hikmet’le Sevilay bu konuda bir kez daha karşı karşıya geldi. Tahsin, Cihan ve Samet’le yaptığı görüşmede, Samet’in iyileştiğini ve bunu herkesten sakladığını açıkladı. Cihan duydukları karşısında büyük bir şok yaşadı.

        “İyileştiğimi söylemeyin demişsin”;

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        Nihayet, konağa dönemeyeceğini anlayınca, Sevilay’ın peşine düştü. Sevilay’a gerçek babasının başkası olduğunu söyledi.

        Sevilay evlatlık olduğunu öğrendi;

        11'İNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        “EVLATLIK MIYIM BEN?”

        Heyecanla izlenen dizinin ekrana gelen onuncu bölümünün hemen ardından on birinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda, evlatlık olduğunu öğrenen Sevilay, gerçek anne babasını bulmak için gözünü karartıyor. Sumru da kendi ayakları üzerinde durmaya çalışırken Nihayet’in desteğini görmek istiyor. Cihan, Şansalan holdingin başına geçmek isterken Sevilay’ın Cihan’a olan tepkisi dikkat çekiyor. Melek uçurumun kenarında Kapadokya’ya gelmesinin pişmanlığını yaşarken yeni bölümde neler olacağı merak konusu oluyor.

        'Siyah Kalp’in 11. Bölüm Tanıtımı;

        Yönetmenliğini; Ali Balcı’nın, senaristliğini; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle Perşembe akşamı 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Siyah Kalp
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