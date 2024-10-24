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        Haberler Bilgi Magazin SİYAH KALP 7. BÖLÜM İZLE! Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz

        Siyah Kalp yeni bölümüyle bu akşam Show TV'de! Siyah Kalp'in 7. Bölümünde neler olacak?

        Show TV'nin sevilen dizisi Siyah Kalp, yeni bölümleriyle Perşembe akşamları izleyici karşısına devam ediyor. Başrollerinde Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Siyah Kalp 7. Bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Tims&B Productions imzalı yapımın yeni bölümünde Sevilay ve Cihan'ın evlendiğini gören Nuh ve Melek, bir kez daha hayal kırıklığına uğrar. İşte, Show TV ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 12:23 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:23
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        Show TV’nin yeni sezon dizilerinden Siyah Kalp, Perşembe akşamları izleyicileri ekran başına topluyor. Burak Tozkoparan, Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Ece Uslu gibi başarılı oyuncuları buluşturan Siyah Kalp 7. bölüm ekranı araştırılıyor. Yeni bölümde Şansalanlar konağında sular durulmuyor. Cihan kendini Melek’e açıklamaya fırsat ararken Sevilay, Hikmet tarafından tehdit edilir. İşte, Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça…

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        SİYAH KALP YENİ BÖLÜM İZLE

        Show TV’nin ilgiyle izlenen Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp 7. bölümü ile 24 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00'de ekrana geliyor.

        Yönetmenliğini Ali Balcı’nın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizinin yeni bölümünü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

        SİYAH KALP 7. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        SİYAH KALP TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        SİYAH KALP 7. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı Siyah Kalp’in 7. Bölümünde;

        Sevilay ve Cihan’ın evlendiğini gören Nuh ve Melek bir kez daha hayal kırıklığına uğrar. Bu durum onlara birbirlerinden başka kimseleri olmadığını yeniden hatırlatır.

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        Cihan kendini Melek’e açıklamaya fırsat ararken Sevilay, Hikmet tarafından tehdit edilir. Nuh her ne kadar Sevilay’ı anlamaya çalışsa da, duyacakları ona acı verecektir.

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        Samet ikizleri konaktan uzak tutmaya kararlıdır. İyice köşeye sıkışan Sumru bu durumu engellemeye çalışır.

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        Çünkü Şansalanlar’la karşı karşıya gelecek olan Melek ve Nuh her an Sumru’nun sırrını açık edebilirler.

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        Sumru her ne kadar bunu önlemeye çalışsa da engel olamayacağı durumlar hem onu hem de Melek ile Nuh’u çıkmaza sokacaktır.

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