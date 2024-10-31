Siyah Kalp'te bu akşam neler olacak? Siyah Kalp 7. bölüm özeti
Siyah Kalp, 7. bölümüyle bu akşam ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yayınlanan tanıtımlarda, Cihan, Melek'e kendisini affettirmeye çalışıyorken Nuh, Melek'in Cihan'a karşı duygu beslememesini istiyor. Sumru'nun hastaneye kaldırılması tanıtıma damga vuruyorken Nuh ve Melek'in, anneleri için yaşadığı üzüntü dikkat çekiyor. İşte, Siyah Kalp'te bu akşam...
SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Siyah Kalp, Perşembe akşamı yedinci bölümüyle ekrana geliyor. Peki, bu akşam Siyah Kalp'te neler olacak? İşte, Siyah Kalp 7. bölümde yaşanacaklar...
SİYAH KALP 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sevilay ve Cihan’ın evlendiğini gören Nuh ve Melek bir kez daha hayal kırıklığına uğrar. Bu durum onlara birbirlerinden başka kimseleri olmadığını yeniden hatırlatır.
Cihan kendini Melek’e açıklamaya fırsat ararken Sevilay, Hikmet tarafından tehdit edilir. Nuh her ne kadar Sevilay’ı anlamaya çalışsa da, duyacakları ona acı verecektir. Samet ikizleri konaktan uzak tutmaya kararlıdır.
SİYAH KALP'TE BU AKŞAM
İyice köşeye sıkışan Sumru bu durumu engellemeye çalışır. Çünkü Şansalanlar’la karşı karşıya gelecek olan Melek ve Nuh her an Sumru’nun sırrını açık edebilirler. Sumru her ne kadar bunu önlemeye çalışsa da engel olamayacağı durumlar hem onu hem de Melek ile Nuh’u çıkmaza sokacaktır.
SİYAH KALP 7. BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek Siyah Kalp dizisini SHOW TV canlı yayın ekranından izleyebilirsiniz.