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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'in 3. tanıtımı yayınlandı

        'Siyah Kalp'in 3. tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin, ilgiyle izlenen dizisi 'Siyah Kalp'in merakla beklenen yeni bölümünden 3. tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 23:51 Güncelleme: 20.11.2024 - 23:57
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        SHOW TV'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

        Yayınlanan tanıtımda Nihayet konağa geri dönebilmek için Samet'ten Sumru'yu affetmesini istiyor ancak istediği cevabı alamıyor. Bunun üzerine Nihayet'in Sevilay'a sakladıkları büyük sırrı söylemesi tanıtıma damgasını vuruyor. Sumru, Cihan’ın yardımını kabul etmezken kendi ayakları üzerinde durmaya çalışmasına da Samet engel olmaya çalışıyor. Sumru’nun bu engellerle nasıl başa çıkacağı ve Sevilay’ın gerçekleri öğrenmesiyle neler olacağı merak konusu oluyor.

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        'SİYAH KALP'İN 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Melek ve Nuh’un kaçtığı haberi hızla Sametlere ulaşır. Cihan onların arkasında güçlü birinin olduğuna emin olur. İkizleri yanına alan Tahsin onlara kol kanat gerer. Yaşananlardan sonra Melek ve Nuh’un fikirleri ilk kez bu kadar zıt olacaktır. Sevilay ve Cihan ihanetin acısıyla baş etmekte zorlanırlar. Fakat onların güvenleri öğrenecekleri sırlarla birlikte bir kez daha kırılacaktır. Sumru, Nihayet’e rağmen kendi ayaklarının üstünde durma kararı alır. Fakat ne kadar çabalasa da Samet’in hamleleri ona hep engel olur.

        Yönetmenliğini Ali Balcı’nın, senaryosunu Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!

        'Siyah Kalp', 10. Bölüm 3. Tanıtımı;

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        #Siyah Kalp
        #show tv
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