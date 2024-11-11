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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'in 9'uncu bölümün 2'nci fragmanı yayınlandı

        'Siyah Kalp'ten yeni tanıtım geldi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'in, 9'uncu bölümün 2'nci fragmanı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 10:03 Güncelleme: 11.11.2024 - 10:03
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        'Siyah Kalp'ten yeni tanıtım geldi
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        SHOW TV'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen 9'uncu bölümden 2'nci fragman yayınlandı.

        Yönetmenliğini Ali Balcı'nın, senaristliğini Yıldız Tunç'un üstlendiği 'Siyah Kalp'in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe günü saat 20.00'de SHOW TV'de!

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        #Siyah Kalp
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