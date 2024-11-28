'Siyah Kalp'in, yeni bölümünden bir tanıtım daha
SHOW TV'nin, ilgiyle izlenen dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen 11'inci bölümünden 3'üncü tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen 11'inci bölümünden 3'üncü tanıtım yayınlandı
Yönetmenliğini; Ali Balcı'nın, senaristliğini; Yıldız Tunç'un üstlendiği 'Siyah Kalp'in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.
'Siyah Kalp', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00' de SHOW TV'de!
'Siyah Kalp'in 11'inci Bölüm 3'üncü Tanıtımı;