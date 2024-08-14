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        Haberler Bilgi Magazin Siyah Kalp konusu ve oyuncu kadrosu: Show TV’nin yeni dizisi Siyah Kalp ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Siyah Kalp konusu ve oyuncu kadrosu: Show TV'nin yeni dizisi Siyah Kalp ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Show TV'nin yeni dizisi Siyah Kalp için geri sayım devam ediyor. Kadrosunda Ece Uslu, Aras Aydın, Burak Tozkoparan, Hafsanur Sancaktutan ve Genco Özak gibi isimlerin yer aldığı dizi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın üstlendiği yeni yapımın yayın tarihi, oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Siyah Kalp dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Show TV'nin yeni dizisi Siyah Kalp oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 15:48 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:48
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        Show TV’de izleyici karşısına çıkacak olan Siyah Kalp dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ece Uslu, Aras Aydın, Burak Tozkoparan, Hafsanur Sancaktutan, Genco Özak gibi oyuncuları buluşturan dizinin çekimleri sürüyor. Tims&B Productions imzalı yapım; hikayesi, dünyası ve yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla yeni sezonda izleyicilerin ilgi odağı olacak. Peki, Siyah Kalp dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Siyah Kalp oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…

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        SİYAH KALP DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu Siyah Kalp dizisi, Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

        Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizinin yeni sezon hazırlıkları tamamladı. Ancak merakla beklenen yeni yapımın yayın tarihi henüz açıklanmadı.

        Siyah Kalp yayın tarihi netleştiğinde haberimizde yer verilecektir.

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        SİYAH KALP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        Tims&B Productions imzalı dizi; hikayesi, dünyası ve yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla yeni sezonda izleyicilerin ilgi odağı olacak.

        Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde, aşk, intikam ve tutkunun çarpıştığı, sırlarla dolu bir aileyi anlatacak olan dizi izleyicileri derin bir heyecanın içine çekecek.

        Aşkın ateşiyle yanacak, intikamın gölgesinde kalacak ve tutkunun doruklarına çıkacak Siyah Kalp yakında izleyici ile buluşacak.

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        SİYAH KALP DİZİSİ OYUNCU KADROSU

        Siyah Kalp dizisinin oyuncu kadrosunda;

        Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Leyla Tanlar (Sevilay), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Sema Çeyrekbaşı (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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        SİYAH KALP DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı Siyah Kalp dizisinin çekimleri Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinin terkedilmiş Soğanlı köyünde, bir kısmı da Nevşehir Ürgüp’te devam ediyor.

        ‘Siyah Kalp’ çok yakında Show TV’de!

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        İşte dizinin okuma provasından kareler...

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