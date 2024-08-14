Siyah Kalp konusu ve oyuncu kadrosu: Show TV'nin yeni dizisi Siyah Kalp ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?

Show TV’de izleyici karşısına çıkacak olan Siyah Kalp dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ece Uslu, Aras Aydın, Burak Tozkoparan, Hafsanur Sancaktutan, Genco Özak gibi oyuncuları buluşturan dizinin çekimleri sürüyor. Tims&B Productions imzalı yapım; hikayesi, dünyası ve yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla yeni sezonda izleyicilerin ilgi odağı olacak. Peki, Siyah Kalp dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Siyah Kalp oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…