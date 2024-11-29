'Siyah Kalp' nefes kesen bir bölümle ekranlara geldi
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp', dün akşam yayınlanan 11'inci bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak TT listesine girdi
SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam yayınlanan 11'inci bölümüyle ekranlara geldi.
Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak TT listesine girdi.
'SİYAH KALP’İN 11'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Nihayet’in gerçekleri söylediği Sevilay, soluğu konakta aldı. Öfkeyle eline kaptığı bıçağı önce Hikmet’in sonra da Samet’in boynuna dayadı ve ailesi hakkındaki sırrı öğrenmeye çalıştı. Sevilay istediğini öğrenemeden Cihan tarafından sakinleştirildi. Cihan ise Samet’e artık iyileştiğini herkese açıklamasını söyledi.
Sevilay, Şansalan ailesini köşeye sıkıştırdı;
Samet’in açıklaması konakta sevinçle karşılandı ama Sevilay, Şansalanlar’la yüzleşmekten vazgeçmedi. Esat’ın da ortaya çıkıp söylenmesiyle Cihan herkesi sert bir dille uyardı. Konağın hanımı olduğunu söyleyen Hikmet ve Harika arasında gerilim devam edince Harika anneannesini eve döndürmenin yollarını aramaya başladı.
Samet kanseri yendiğini herkese söyledi;
Kendine yeni bir hayat kurmak ve ayakları üzerinde durmak isteyen Sumru, bir halıcıda işe girdi. Tahsin ise bir yandan ikizlere sahip çıkarken diğer yandan da gizlice Sumru’yu izlemeye devam etti. Melek yaptığı test sonucunda hamile olduğunu öğrendi. Bu haberle büyük bir şok yaşayan Melek, Cihan’la konuşmak istedi. Ancak Cihan’ın kendisini yalancılıkla suçlaması ve ağır sözleri yüzünden Melek bu kararından vazgeçti.
‘Bebeğimiz olacak diyecektim’;
Sevilay, Nuh’la görüşüp ondan özür diledi. İkili beraber kaçmaya karar verdi. Sevilay’ın kaçtığını duyan Cihan hemen peşlerine düştü. Yolda Nuh ve Cihan’ın karşılaşmasında silahlar çekildi.
İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;
Yönetmenliğini; Ali Balcı’nın, senaristliğini; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.
'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı 20.00’de SHOW TV’de!