'Siyah Kalp' sosyal medyada gündem oldu

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam yayınlanan beşinci bölümüyle ekranlara geldi.

Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciLeri ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 4 saat 20 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

‘Siyah Kalp’ in 5'inci bölümü; Total ’de 4.45 izlenme oranı 13.76 izlenme payı, ABC1 20+ ’da 4.33 izlenme oranı 12.43 izlenme payı, AB grubunda ise 3.48 izlenme oranı 11.18 izlenme payı elde etti.

Nihayet, torunlarıyla bir araya gelip onlara sahte bir sevgi gösterisi yaparken polislerin gelip Nuh’u götürmesiyle herkes büyük bir şok yaşadı. Nuh bir anda tutuklanınca Melek, onu kurtarmak için Cihan’dan yardım istedi. Nuh, Nihayet Hanım’ın Bünyamin’le kurduğu tuzaktan suçsuzluğunu ispat ederek kurtulmayı başardı.

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Nihayet, Nuh’u hapse attırdı;

Nuh’un özgürlüğe kavuştuğu anlar;

Bu süreçte Cihan ve Melek iyice yakınlaşırken, Nuh ve Sevilay da birbirlerine hissettiklerini daha açık bir şekilde ortaya koydu. Cihan ve Melek arasındaki yakınlaşma Samet’in gözünden kaçmadı. Cihan’ın Melek’e olan ilgisinden duyduğu rahatsızlığı Sumru ile de paylaştı.

Cihan ve Melek’in romantik balon gezisi;

Bünyamin’in tüm bölgede Cihan ve Sevilay hakkında yaydığı dedikodular aile içerisinde büyük sıkıntı yarattı. Bünyamin’in evden kovulma kararı ise Sevilay’a bırakıldı.

Cihan, Bünyamin’e hesap sordu;

Nuh ve Melek, Cihan ile Sevilay’ın nikah gününün gelmesiyle birbiriyle dertleşti. Bir yanda kalp kırıklıklarını yaşarken diğer yanda Sumru’dan hesap soramamış olmaktan dolayı huzursuz oldular. Bölümün finalinde Sevilay’ın nikah masasında “Hayır” demesi diğer bölümde neler olacağına dair heyecanı arttırdı.

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İşte finale damgasını vuran anlar;

ALTINCI BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

“TEK BİR KURŞUNA BAKAR, YEMİN EDİYORUM!”

Merakla beklenen dizinin ekrana gelen beşinci bölümünün hemen ardından altıncı bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Sevilay’ın nikahı bozması Hikmet’i çileden çıkartırken Cihan da kendisiyle uğraşan Bünyamin’e gerçek patronun kim olduğunu hatırlatıyor. Tahsin’in, Şansalan Konağı’nda gözükmesi dikkat çekiyor. Sevilay’ın Nuh ile kaçtığını öğrenen Hikmet, Nuh’u öldürmekle tehdit ederek Sevilay’ı korkutuyor. Samet’in, aklı Melek’te olan Cihan’a “Hayır dersen beni öldürmüş olursun!” sözleri dikkat çekiyor.

'Siyah Kalp’in 6. Bölüm Tanıtımı;

Yönetmenliğini; Ali Balcı’nın, senaryosunu; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı 20.00’de SHOW TV’de!